Kohtume skulptor Mare Mikoffiga, kes on loominguliselt vägagi aktiivne. Tartus avati mälestusväljak Lydia Koidula ja Johann Voldemar Jannseni skulptuuridega, mille üks autoritest on Mare. Niisamuti töine on ka kirjanik Lehte Hainsalu elu, kes peagi tähistab 80. juubelit. Sünnipäeva eel külastab kirjanikku Aivi Parijõgi. Saatejuht Reet Linna.