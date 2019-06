Mida teha, kui leiad looduses liikudes vanemateta jäänud loomalapse? Üks on kindel - koju lemmikloomaks teda kindlasti viia ei tohi...

Mida teha, kui leiad looduses liikudes vanemateta jäänud loomalapse? Üks on kindel - koju lemmikloomaks teda kindlasti viia ei tohi. Eesti ornitoloogiaühingu andmetel on viimastel aastatel metsalindude arvukus vähenenud igal aastal ligi 50 tuhat paari. Looduskaitseseaduse järgi on lindude ja nende pesade hävitamine või häirimine pesitsusajal keelatud. Riigimetsas on lindude pesitsusajal kahekuune raierahu, aga erametsades see kahjuks ei kehti. Looduskaitsjad soovivad täielikku raierahu. Mida arvab üleriigilisest raierahust keskkonnaministeerium? Kuidas saavutada tasakaal majanduse ja loodushuvide vahel? Rukkirääk on hästi huvitav lind, kes ei taha õhku tõusta, aga seevastu on väga osav jooksja. Hädaohu korral jookseb ta lihtsalt jälitaja eest ära. Võiks arvata, et pika tee soojale maale võtab ta ka jalgsi ette, kuid nii see ei ole - talvituma ta lendab ja väga kiiresti. Tema iseloomulik hääl on andnud talle palju rahvapäraseid nimetusi, nagu präägutaja, räägulind, krääk, teda on kutsutud ka kõhurääkijaks. Autorid Sander Loite, Kristo Elias, Karl Adami. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund ja Karl Adami, helirežissöör Rein Fuks, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.