R: Paolo Sorrentino. O: Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, Jane Fonda jt. Draama. Alpide jalamil asuvas kuurordis veedavad oma puhkust kaks eakat sõpra - helilooja ning dirigent Fred (Michael Caine) ja filmirežissöör Mick (Harvey Keitel). Mõlema elus on olnud oma kõrghetked ja saavutused, ent nüüd seisavad nad silmitsi vananemisega. Pikkade vestluste käigus püütakse selgeks saada, kas ja millal on mõtet vanadusega leppida ning noortel eest ära astuda. Mis määratleb noorust? Mis mõtestab elatud elu, kas sel on olnud sügavam sisu? Mis jääb neist maha? Aeg libiseb vaikselt mööda ja toob esile kahetsuse, igavuse ning tüdimusegi, mälestused kestavad ja jäävad. „Noorus“ on esteetiliselt meisterlikult väljapeetud ja nõnda ka mänguline, tundlik, nukker, vaikne ning samas kontrastidele tuginev film vananemisest, ajaliku paratamatust kadumisest ja elamise sisust. Paolo Sorrentino jätkab siin oma eelmise, võõrkeelse filmi Oscariga pärjatud „Kohutava ilu“ teemat, küsides vaikselt, kas midagi jääb ka illusioonide taha. Sorrentino filmid toovad mõistagi meelde Fellini, ent arendavad Fellinilt tuttavat temaatikat omamoodi edasi. Cannes´i filmifestivalil osales „Noorus“ võistlusprogrammis, Euroopa Filmiakadeemia auhindade jagamiselt pälvis kolm auhinda: parim film, parim režissöör ja meespeaosa (Michael Caine). Hulgaliselt teisigi nominatsioone ja võite.