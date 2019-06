Evelin ja Henry on vanematega hädas. Oliver-Sten ei suuda uskuda, et Tiik on Mornas tagasi. Laine ja Krissu püüavad kuidagi hakkama saada.

Evelin ja Henry on vanematega hädas. Oliver-Sten ei suuda uskuda, et Tiik on Mornas tagasi. Laine ja Krissu püüavad kuidagi hakkama saada. Maret ja Allanit ootab ees suur šokk.