Külas on Laulu- ja tantsupeo sihtasutuse juht Aet Maatee. Temas kohtuvad aade ja piiritu energia, milleta laulupidude korraldamine oleks mõeldamatu. Teisalt on ta aga suure pere ema, kes on üles kasvatanud neli last. Sel aastal pälvis Aet Maatee ka aasta naise tiitli. Saatejuht Meelis Kompus, režissöör Kalev Lepik, toimetaja Krista Taim, produtsent Kaia Häelme.