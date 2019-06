Seekord uurib Jüri Aarma, mida teab Haaslava rahvas Võnnu vallast. Haaslava meeskoor on appi palunud Uku Suviste.

