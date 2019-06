Arboristi tööd võib julgelt nimetada puukirurgiaks. Kõigepealt pannakse puule diagnoos ja siis, vastavalt vajadusele, alustatakse lõikusega.

Arboristi tööd võib julgelt nimetada puukirurgiaks. Kõigepealt pannakse puule diagnoos ja siis, vastavalt vajadusele, alustatakse lõikusega. Arborist Heiki Hanso võrdleb tänapäeva diagnostika aparaate NASA tehnoloogiaga. Polaarseikleja Timo Palo võttis veebruaris ette suusamatka Norra keskosas asuvasse Dovrefjell-Sunndalsflella rahvusparki, et otsida üles seal elavad muskusveised. Juba 1930. aastal toodi Ida-Gröönimaalt siia esimesed muskusveised, kes said uues elupaigas hästi hakkama. Porr on pruunikirju tihasemõõtu linnuke, kes mööda puutüve ronides oma veidi kõvera nokaga puukoorepragudest putukaid otsib. Inimest ta eriti ei pelga, nii sai meie operaator Karl talle üsna lähedale. Autorid Kristo Elias, Timo Palo, Karl Adami, lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso, Timo Palo, Karl Adami, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.