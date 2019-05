Pelglikud röövlinnud kanakullid on paksudest metsadest kolinud Tallinna parkidesse ja harjunud üsna kenasti linnakäraga.

Pelglikud röövlinnud kanakullid on paksudest metsadest kolinud Tallinna parkidesse ja harjunud üsna kenasti linnakäraga. Ornitoloog Aarne Tuule arvates näitab see lindude leidlikkust. Kui looduslikke elupaiku jääb vähemaks ja toitu napib, siis tulebki uus elukoht otsida. Hoonete sobitamine loodusesse on suur kunst, mida meie esivanemad suurepäraselt valdasid. Toome mõned näited Lahemaa maa-arhitektuuri pärlitest. Kiilid, kes on osavad lendajad, püüavad oma toidu otse lennult. Putukate otsingul lendavad nad palju ringi, aga eluks vajavad püsiva veekogu lähedust. Autorid Kristo Elias, Margit Kilumets, Karl Adami, lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso, Madis Reimund ja Karl Adami, helirežissöörid Jüri Vaher, Peeter Roos, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.