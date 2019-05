Itaalia keel algajatele

Taani väikelinna rahuliku pinna all keeb vastuoluline elu. Äsja saabunud uus pastor Andreas peab elama hotellis, sest vihahoos orelimängija rõdult alla lükanud jumalasulane pole talle veel ametikorterit vabastanud. Itaalia keele tunnis kohtuvad 30 eluaasta piiri ületanud üksikud inimesed – restoranijuht Hal-Finn, juuksur Karen, itaallannast ettekandja Giulia ja pagaritöökojas töötav Olympia. Nende vastastikused kiindumused ja vääritimõistmised käivitavad südamliku sündmusterea. Lone Scherfigi lavastatud Dogma-film on loomult romantiline komöödia tavalisest kummalisemate tegelastega. Peamiseks takistuseks õnnelikuks saamisel on inimeste suletus, kuid “Itaalia keel algajaile” teeb sellest pigem vooruse kui puuduse. Arvukate preemiate seas on film võitnud Berliini festivali Hõbekaru. Osades Anders W. Berthelsen, Anette Støvelbæk, Sara Indrio Jensen jt.