Reisile minuga

Kui H. C. Andersen 14-aastasena Kopenhaagenisse saabus, kirjutas ta oma päevaraamatusse: see päev oli nagu mu teine sünnipäev, minu elu muinasjutt. Kuningas Svend Harkhabeme rajatud linn sai pealinnaks alles 1443. aastal. Jalutame Nyhavni kaldapealsel ja kuuleme, mida tulevane jurist Peter sellest linnast arvab. Jäätist, mis maksab kolm korda rohkem kui meil, müüb pakistani noormees. Kohalik mees Michael kurdab, et jalgrattaäri ei edene. Kui norrakad on sündinud suusad jalas, siis taanlased on tõenäoliselt ilmale tulnud jalgratta sadulas - Kopenhaageni linnapilt teistmoodi mõtlemiseks alust ei anna. Maailma esimese lõbustuspargi asutas siin 1843. aastal Georg Carstensen, kes suutis tookord Taani kuningas Christian VIII veenda, et kui inimestel on meelelahutust, siis nad poliitikast ei mõtle. Kuningale see mõte meeldis, ja ta andis Carstensenile väljaspool linna piiri kuus hektarit maad. Praegu on park juba ammu linna piires, lausa raudteejaama kõrval. 1991. aastal soovis M. Jackson pargi ära osta, kuid selgus, et raha eest ikka kõike ei saa. Odense linnas sündis taanlaste tuntuim kirjanik Hans Christian Andersen. Tema sünnimaja on rahva hulgas väga populaarne ja sinna on ehitatud ka keskus, mis on väikeste muinasjutusõprade paradiis. Saatejuht Priit Loog, režissöör ja toimataja Tiina Park, operaator Maksim Golomidov. Tootja Free Studio.