Taani lipp 800

Taani kuninganna Margrethe II Eesti visiidi kõrghetk on taani ja eesti muusikute ühiskontasrt Estonia Kontserdisaalis.

Ühe vana legendi järgi pidas 800 aastat tagasi 1219. aasta jaanikuus Taani Kuningas Valdemar II Tallinna all eestlastega tulist lahingut. Taani väed olid juba kaotamas, kui taevast langes alla punane ristilipp Danneborg ja päästis sõdalased kindlast hukust. Nii sai Danneborgist Taani riigilipp ja märk sidemest Eesti ja Taani vahel. 800 aasta möödumist sellest mälestusväärsest päevast tähistab Taani kuninganna Margrethe II Eesti visiidiga, mille kõrghetk on kontsert Estonia Kontserdisaalis. Esineb Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Concerto Copenhagen Taanist. dirigeerivad Lars Ulrik Mortensen ja Kaspars Putninš. Ülekande režissöör on Ülle Õun, produtsent Ruth Alaküla.