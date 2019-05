Palju head ootab ees

Taani dokumentalisti Phie Ambo filmi peategelane on 79-aastane Niels Stockholm, üks idealistlikumaid Taani talunikke. Niels peab talu koos oma 53-aastase naise Ritaga. Nad harrastavad biodünaamilist põllumajandust põhimõttel, et inimesed ja Maa kuuluvad Universumiga ühte. Muuhulgas järgib ta külvi- ja istutuskalendrit, mis põhineb planeetide liikumisel. Taani parimad restoranid ostavad temalt toiduaineid, kuid ametivõimudele on ta pinnuks silmas. Kuna Nielsi põllumajandusviis ei vasta Euroopa Liidu reeglitele, ähvardatakse temalt loomapidamisõigus ära võtta.