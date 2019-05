Suvenaabrid saavad kokku Tõrva Veskijärve ääres. Seekord kutsub Tõrva linn välja Elva linna, et omavahel mõõtu võtta. Külaline on Nele-Liis Vaiksoo.

Suvenaabrid saavad kokku Tõrva Veskijärve ääres. Seekord kutsub Tõrva linn välja Elva linna, et omavahel mõõtu võtta. Et tunne oleks kindlam, on Tõrva koor endale appi võtnud ka Nele-Liis Vaiksoo. Gerli laulab koos Elva kooriga ja Jüri uurib naabrite teadmisi. On laulu ja ka nuputamist! Toimetajad Piret Jürman ja Reet Linna, režissöör Sten Lukas, produtsent Valdur Sepp.