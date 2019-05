Kommunismiohvrite Memoriaal

Indrek Treufeldt viib enne ametlikku avamist vaataja tutvuma Tallinnasse Maarjamäele rajatud kommunismiohvrite memoriaaliga.

Indrek Treufeldt viib vaataja tutvuma Tallinnasse Maarjamäele rajatud kommunismiohvrite memoriaaliga. Mälestuspaigas leiab äramärkimist kommunistliku režiimi tegevuse tõttu enam kui 28 000 elu kaotanud inimest, kellest suur osa suri kodumaast kaugel ja kelle matmiskoht on paljudel juhtudel teadmata. Memoriaal koosneb kahest osast, millest üks on „Teekond“ ja teine „Koduaed“. Koduaeda jõudmiseks tuleb võtta ette teekond. Et asuda teekonnale, tuleb lahkuda koduaiast. Saatejuht Indrek Treufeldt, reþissöör Maarika Lauri, produtsent Rait Roland Veskemaa.