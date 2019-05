Wend asub bussitäie lasteaialastega Tallinnast teele müstilise ja müütilise looma - Bos primigenius leidmiseks.

Wend asub bussitäie lasteaialastega Tallinnast teele müstilise ja müütilise looma - Bos primigenius leidmiseks. Maailma äärele. Et avastada, mida sel imeloomal on meile pakkuda. Kõõludes ilmsi ja ulmsi reaalsuses, avastades jumalate toidulauda - vorstina, veisest. Saade on valminud koostöös talunike ühendusega Liivimaa Lihaveis. Saatejuht Wend, režissöör Mihkel Ulk.