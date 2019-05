Looduskaitsekuul räägime keskkonnaminister Marko Pomerantsiga looduse väärtustamisest, hoidmisest ja armastamisest.

Eesti looduskaitsel on üle sajandi pikkune ajalugu. Looduskaitsekuul räägime keskkonnaminister Marko Pomerantsiga looduse väärtustamisest, hoidmisest ja armastamisest. Aastalinnu väärikas esindaja on hiireviu Villu, kes annab oma toimetamistest teada GPS-saatja kaudu. Praeguseks on Villu oma talvitumispaigast Müncheni lähistelt tagasi kodumetsas ja tema põhimureks on pere loomine. Hiireviude pesapaiga ja elukorralduse lähemaks uurimiseks tuleb ornitoloogidel puu otsa ronida. Põikame korraks Eestimaa kevadest Lapimaa talve, et kohtuda laanenääriga. Autorid Kristo Elias, Margit Kilumets, Karl Ander Adami, lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso, Karl Ander Adami, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.