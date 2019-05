Haned on arad linnud, aga ometi on nad rände ajal valinud oma ööbimispaigaks Ülemiste järve, keset lennuvälja müra...

