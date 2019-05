Reisile minuga

Kauneid liivarandu on saarel üle kümne ja igaühel oma peen prantsuskeelne nimi. Siin kasvab 75 sellist taimeliiki, mida mujal maailmas ei kasva.

Kauneid liivarandu on saarel üle kümne ja igaühel oma peen prantsuskeelne nimi. Siin kasvab 75 sellist taimeliiki, mida mujal maailmas ei leidu. Registreeritud on ka üle 1000 kalaliigi. Tambet snorgeldab usinasti ja näeb neist vaid väga väikest osa. Saare populaarseim sõiduvahend on jalgratas, kuid sõita saab ka härjavankriga. Hea on veel teada, et siinne lemmikjook rumm on ainult 25 kraadi kange. Oleme ka 200 aasta vanuses Takamaka rummitehases ja näeme, kuidas seda toodetakse. La Digue’i saarel filmisid Tambet Tuisk, Tiina Park ja Manfred Vainokivi. Saate tootis Free Studio.