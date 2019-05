Eesti on maailma üks sooderikkamaid paiku. Soodes ladestunud turvas on väga väärtuslik maavara, ega asjata seda nimetata mustaks teemantiks.

Turbal on palju kasutusalasid - meie uurime selle loodusvara raviomadusi. Hallhüljes on Läänemere suurim imetaja, kelle eluiga võib olla 40 aastat. Veebruaris, märtsis sünnitavad hülged pojad merejääle, viletsate jääolude korral sobivatele saartele ja laidudele. Pojad on ema juures umbes kolm nädalat, selle ajaga peavad nad kõvasti rasva koguma, et oleksid võimelised iseseisvat elu alustama. Hülgeuurijad hoiavad hülgeelul silma peal. Mart Jüssi võtab seireretkele kaasa ka "Osooni" võttegrupi. Varsti jõuab kinodesse loodusfilm "Emajõe veemaailm". Filmi operaator ja režissöör Remek Meel koos poja Aleksandriga meenutavad filmitegemise põnevamaid seiku. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Margit Kilumets. Lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso, Madis Reimund ja Arvo Vilu, helirežissöörid Jüri Vaher ja Ekke Västrik, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.