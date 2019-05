Teatri- ja Muusikamuuseum korjab kokku Eesti levimuusika legendide asju ning mälestusi, et nendest kokku panna suur näitus nimega "Kuulsuste koda".

Kas teie teate, miks kandis Mihkel Raud pikka aega kaabut või millise kitarriga on loodud kõik "Smilersi" hitid? Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum korjab kokku just selliseid Eesti levimuusika legendide asju ning mälestusi, et nendest kokku panna suur näitus nimega "Kuulsuste koda". "Ringvaade" on näituse valmimise juures ja esimeses erisaates kuuleme veel Riho Sibula, Tõnis Mägi, Raul Vaigla, Peeter Vähi, Marju Läniku ja Aivar Mäe muljeid. Saatejuht Karmel Killandi, arhiivitoimetaja Margit Ossipova, režissöör Hanna Shein-Meier.