Eesti lood

Millest see tuleb, et Saaremaal Salme vallas hõljuvad UFO-taldrikud, külmking, maasügavusest väljuvad viikingite luukered ning perekond Sõnajalgade tuulegeneraatorid ja helikopter on sama igapäevased nähtused kui kalapüük ning viljakoristus? Salme saladus ootab lahendamist. Režissöör Moonika Siimets, operaator Rein Kotov, helioperaator Mart Otsa, monteerija Andreas Lenk, produtsent Mari Kallas. Tootja Osakond.