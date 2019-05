Loodusepäev Osooniga

Milline on teadlaste roll tänapäeva looduskaitses? Kas teadlasi kaaasatakse suurtesse keskkonnaprojektidesse?

Teadlaste seisukohad kliimamuutuste põhjustajate osas võib laias laastus jagada kaheks: ühed väidavad kindlalt, et inimesed on kliimamuutustes süüdi, teised aga arvavad, et loodus toimib omasoodu, inimesed ei suuda midagi teha. Milline on teadlaste roll tänapäeva looduskaitses? Kas teadlasi kaaasatakse suurtesse keskkonnaprojektidesse? Arutleme nendel teemadel Eesti Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomerega. Autor Sander Loite, režissöör Keiti Väliste, operaator Meelis Mikker, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.