Koguperefilm eesti filmiklassikast on lugu heast ja kurjast. Nuki, armsa sarvedega metsapoisi kodu asub sügaval padrikus kurja metsamoori onnis. Ühel päeval lähevad Iti ja Kusti metsa marjule, eksivad ära ning satuvad metsakollide juurde, kus sõbrunevad Nukitsamehega. Kas lastel õnnestub kollipere käest põgeneda ja koju tagasi pääseda? Oskar Lutsu lastele mõeldud kunstmuinasjutt "Nukitsamees" ilmus omaette raamatukesena esmakordselt Noor-Eesti kirjastuse väljaandes 1920. aastal. Arvukate teatriseadete kõrval on olulised kaks filmi, mis sellesama loo järgi tehtud - 1960. aastal valminud Elbert Tuganovi nukufilm "Metsamuinasjutt" ja 1981. aastal Helle Karise lavastatud muusikaline mängufilm "Nukitsamees". Stsenaristid Helle Karis-Murdmaa, Olav Ehala ja Helgi Oidermaa. Laulusõnade autor Juhan Viiding, helilooja Olav Ehala. Nimiosas Egert Soll, teistes rollides Anna-Liisa Kurve, Ülari Kirsipuu, Ita Ever, Kaarel Kilvet, Urmas Kibuspuu, Tõnu Kark, Aarne Üksküla, Sulev Nõmmik, Ines Aru, Mihkel Raud jt. Film taastati digitaalselt 2010. aastal programmi Eesti film 100 abil.