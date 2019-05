Eesti maavarade nimistusse kuuluvad kindlalt põlevkivi, fosforiit ja turvas, kuid on ka julgeid mehi, kes on valmis Ida-Virumaalt kulda ning plaatinametalle otsima. Mida meie maapõu endas tegelikult peidab? Eesti geoloogiline uurimine on jäänud möödunud sajandisse. Väärtuslikke teaduskollektsioone, eriti puursüdamikke ja kiviproove säilitatakse TTÜ Särghaua õppekeskuses. Esmakordselt Eestis lindude vahel tehtud vereülekanne päästis merikotka elu ja nüüd pääseb täisjõus lind oma kodumetsa tagasi. Teadlane vastab: miks osadel imetajatel sünnivad pojad pimedatena? Autorid Kristo Elias ja Sander Loite, lood seob saateks Vladislav Koržets. Režissöör Mihkel Ulk, operaatorid Magnus Suitso ja Madis Reimund, helirežissöör Jüri Vaher, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.