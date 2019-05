Laine kurdab Almale, et tahaks ülemuse karmimat kätt tunda. Jane saabub koos pojaga Iirimaalt koju ja kohtub Markoga.

Laine kurdab Almale, et tahaks ülemuse karmimat kätt tunda. Jane saabub koos pojaga Iirimaalt koju ja kohtub Markoga. Ahven on Alma ja Laine käitumisest nördinud. Johannes ja Uku vaatavad viimase reisipilte ning Johannes annab Ukule huvitava idee. Are ja Ahven peavad maha tõsise jutuajamise.