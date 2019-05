Kes on need kuus pluss üks poliitikut, kes esindavad Eestit Euroopa parlamendis järgmisel viiel aastal? Valimiste tulemused jõuavad kõige kiiremini televaatajani ETV vahendusel. Toome teieni võitjate esmased kommentaarid, asjatundjate hinnangud ja meeleolud Tallinnast, Brüsselist, Helsingist... Stuudios on saatejuhid Liisu Lass ja Urmas Vaino.