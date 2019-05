Iirise ja Priidu idülli rikub viimase piirini endast väljas Are. Oliver-Sten teeb Taivole pakkumise. Evelin muretseb Rocco pärast.

Iirise ja Priidu idülli rikub viimase piirini endast väljas Are. Oliver-Sten teeb Taivole pakkumise. Evelin muretseb Rocco pärast. Henry püüab ämmaga ühe katuse all elamisega harjuda. Ülu ja Riks teevad kõik, et Anu ennast kokku võtaks.