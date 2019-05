Uudishimu tippkeskus

Eesti lapsed istuvad koolis ülemäära palju, kuid vahetunnis on hea laps see, kes ei jookse, vaid on vait ja vagusi.

Eesti lapsed istuvad koolis ülemäära palju, kuid vahetunnis on hea laps see, kes ei jookse, vaid on vait ja vagusi. Teadlased algatusest "Liikuma Kutsuv Kool", Maarja Kalma ja Katrin Mägi aga muudavad koole ning lapsi suunatakse üha rohkem ainetunnis ja ka vahetunnis liikuma. Spordipsühholoog Jorgen Matsi maadleb saatejuht Eeva Essega ja selgitab, kuidas motiveerida end sportima. Kuna kontoritöötajad istuvad viis päeva nädalas ja spordivad end nädalavahetusel vigaseks, teeme juttu TÜ sporditeaduste ning füsioteraapia instituudi juhi Martin Moosesega, kes selgitab, kuidas treenides tervislikuks jääda. Saate teemad jätkuvad Facebookis teemasildiga #tipukas, ERRi teadusportaalis Novaator ja Raadio 2 saates „Agenda“. Saatejuht Eeva Esse, toimetajad Marju Himma ja Randel Kreitsberg, režissöör Margo Siimon. Tootjad Vesilind OÜ ja Filmit OÜ. Saade valmib Eesti Teadusagentuuri ja TeaMe+ toetusel.