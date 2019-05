Loodusepäev Osooniga

Kas majandustegevust on võimalik arendada looduskeskkonda kahjustamata?

Puhas õhk, puhas vesi, puhas muld - kvaliteetse elukeskkonna märksõnad. Kui palju me oleme nõus puhtast keskkonnast majandusele ohverdama? Kas majandustegevust on võimalik arendada looduskeskkonda kahjustamata? Küsime vastust keskkonnateadlaselt Erik Puuralt, kes on 20 aastat õpetanud Tartu ülikoolis keskkonnageoloogiat, näidates inimtegevuse ja looduse seost ning otsides tasakaalu looduse ja inimese vahel. Autor Kristo Elias, režissöör Keiti Väliste, operaator Madis Reimund, helirežissöör Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.