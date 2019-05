Saates astuvad üles maalt pärit poisid Argo Aadli ja Andrus Vaarik, kes tihti laval linnaintelligente kehastavad.

Kontakt ehk kohtumisõhtu näitlejatega on jutusaade, milles publiku ette tulevad kaks inimest, kes põhilise osa oma elust teesklevad, et on keegi teine. Sel õhtul mängivad nad iseennast. Saates astuvad üles maalt pärit poisid Argo Aadli ja Andrus Vaarik, kes tihti laval linnaintelligente kehastavad. Saatejuhid Henrik Kalmet ja Veiko Tubin, dramaturg Paavo Piik.