Aime töötab Spordimuuseumi arhivaarina. Suure spordimehe lesena on ta pühendunud täielikult spordile. 81-aastasele Aimele on vanus vaid üks number. Aegade jooksul on ta kogunud endasse teadmisi, mida ei saa raamatutest lugeda ega millegagi asendada. Aime püüab kõike seda edasi anda ja jäädvustada. Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.