Mehetapja. Süütu. Vari

„Mehetapja” on motiiv rahvaluulest, teema, mida tuntakse Skandinaavia pärimustekstides, samuti ka meie samanimelises regilaulus. Tegevus toimub pulmapäeva varahommikust järgmise päeva varahommikuni. Sündmusi juhib force majeure, vääramatu ja ettenägematu jõud – kombed ning rituaalid, mis enam kui sada aastat tagasi veel toimisid. Peategelaseks on Maara – noor pruut, kes viiakse uude peresse. „Süütu” tegevus toimub 1949. aasta kevadel ja peategelaseks on Ingerimaalt Eestisse küüditatud noor Elina. Edasiküüditamise hirmus registreeritakse fiktiivne abielu eestlase Heinoga ja noored hakkavad elama Heino onu korteri verandal, kummalgi eraldi nurk ning magamisase. Kuid „organid” saavad vihje abielu fiktiivsusest ja Heino ning Elina kutsutakse ülekuulamisele. „Vari” liigub kaasajas, päriselu ja fantaasia piirialadel. Peategelane Luna Lee otsustab kodunt põgeneda. Kas kusagil on veel midagi peale tühjuse? Juhuse tahtel satub tüdruk töötu näitleja ja tema naise karile jooksnud suhte tunnistajaks. Vastukaaluks pakub Püha Peetruse koguduse pastor Teofilos Luna Leele Jumalaga kokkulepet. Ometi jääb ka Teofilos päästjana abituks. Kolme novelli ühendav lüli on peategelane: nii Maarat, Elinat kui ka Luna Leed mängib Rea Lest. Teistes rollides Jörgen Liik, Üllar Saaremäe, Toomas Suumann, Priit Pedajas, Katariina Unt, Peeter Volkonski, Mari Lill, Ain Lutsepp, Meelis Rämmeld, Juhan Ulfsak, Helena Merzin, Eduard Salmistu jt. Režissöör Sulev Keedus, operaatorid Erik Põllumaa ja Ivar Taim.