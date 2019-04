Jutusaade, milles publiku ette tulevad kaks inimest, kes põhilise osa oma elust teesklevad, et on keegi teine. Sel õhtul mängivad nad iseennast.

Jutusaade, milles publiku ette tulevad kaks inimest, kes põhilise osa oma elust teesklevad, et on keegi teine. Sel õhtul mängivad nad iseennast. Üles astuvad Allan Noormets ja Andres Raag, kes on kahepeale mänginud Tallinna Linnateatris kokku 80 rolli ning kes on hästi tuntud ka Eestimaa saarte peal. Saatejuhid Henrik Kalmet ja Veiko Tubin, dramaturg Paavo Piik.