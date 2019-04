Marko Matvere (Georg) ja Anastassija Makejeva (Asta) klaarisid võtteplatsil oma arusaamu rollidest nii intensiivselt, et kohati võttis see juba omaette mängufilmi mõõtmed. Pingelist õhkkonda, mis valitses Georg Otsa ja tema teise naise Asta kooselus 22 abieluaasta vältel, on tunda ka selles dokumentaalfilmis. Autor Mati Põldre. Tootjad Lege Artis Film ja Allfilm.