Uudishimu tippkeskus

Ligikaudu kümnendik töötavatest üle 55-aastastest inimestest teeb tööd, mida nad tegelikult teha ei taha. Nad on ameti lõksus...

Ligikaudu kümnendik töötavatest üle 55-aastastest inimestest teeb tööd, mida nad tegelikult teha ei taha. Nad on ameti lõksus, kuid ei julge enne pensioniikka jõudmist ka tööd vahetada. Nende hulgas on rohkem just kõrgharidusega inimesi. Need, kes on aga pensionini jõudnud, ei oska olla pensionärid - nii selgub rahvusvahelisest eakateuuringust SHARE, mille tulemustest räägivad Tallinna ülikooli teadlased Luule Sakkeus ja Tiina Tambaum. Miks meie, inimesed, aga samuti ka loomad, vananevad, räägivad loomaökoloog Tuul Sepp ja geriaater Kai Saks. Saatejuht Eeva Esse, toimetajad Marju Himma ja Randel Kreitsberg, režissöör Margo Siimon. Tootja Vesilind OÜ ja Filmit OÜ.