Vabadussõja lugu. Monumendi mehed

Taasiseseisvumine taastab küll monumente, kuid kas neid jagub kõigile kangelastele? Kui palju on 100 aasta tagant veel avastada?

Vabadussõda täna. Kes vääriks monumenti kivis või sõnas, hinges või mälestustes? On need rahvas, juhid, sõdurid või hukkunud? Püstitatud monumente on avatud, purustatud ja taasavatud. Läbi selle on kujunenud pilt sajandist, mis on möödunud sõjast. Erinevad maailmavaated ja võimud on värvinud pildi temast erivärviliseks. Kuid alles on iga inimese jaoks oma lugu Vabadussõjast. Isegi saja aasta möödudes on võimalik leida selles midagi uut või tuletada meelde unustatut. Saatejuht Indrek Treufeldt, toimetaja Elo Selirand, režissöör Toorion Ojaperv.