Lambakasvataja töö on tegijaga kaasas 24/7, sest loomade eest tuleb hoolitseda iga päev. Kaisa ja Imbi on võtnud selle vastutuse kindla missiooniga: Kaisa tahab panna eestlasi lambapiimajuustu sööma, Imbi aga näidata, et ka maalamba villast saab pehmet lõnga. Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Mari Tamm, produtsent Hannela Lippus.