Käes on suurejooneline finaal, kus finalistid Annika ja Tiago peavad kokku panema võimalikult täpse Rube Goldbergi masina. Mõlemad valivad endale neljaliikmelised meeskonnad, kellega koos oma masinad Energia avastuskeskuses üles seada. Kontrolltöid õmblev masin, lendavad puuviljad, robotite armee ja kukkuvad teatmeteosed - finalistid on endast kõik mängu pannud, et võita 10 000-eurone teadusstipendium. Tootja Vesilind OÜ.