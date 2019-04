Jalgrattasportlasele tähendab sõna "küljetuul" tõsist jõuproovi, kus nipid ja õnnemäng taanduvad ning ilmsiks tuleb meeste tõeline väärtus.

Jalgrattasportlasele tähendab sõna "küljetuul" tõsist jõuproovi, kus nipid ja õnnemäng taanduvad ning ilmsiks tuleb meeste tõeline väärtus. Raivo ja Martin on meeskonnakaaslased. Martin langes Liidu koondisest välja, kuid on täis lootust ja tahtmist sinna tagasi pääseda. Raivol on aga eeldusi tippsporti jõudmiseks, kuid temas endas puudub selgus. Sassis on ka suhted Kristiinaga. Koduski ei valitse üksmeel - ema peab targemaks minna õppima ja omandada kindel elukutse. Ees seisab aga rahvaste spartakiaadi mitmepäevasõit. Dokumentaalkaadrid VIII rahvaste spartakiaadi jalgratturite mitmepäevasõidult. Stsenaristid Hans Roosipuu ja Veljo Käsper. Režissöör Raul Tammet, toimetaja Maie Jõgi.