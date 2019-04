Kuus väga isiklikku lugu: esimene suur armastus, lapse kaotus, vananemine, truuduse murdmine, haprad suhted lähedastega. Kuus eri vaadet sellele, mis meisse on jäänud – perekonna, elukeskkonna kaudu – ja mis meist jääb. Lugude autorid on tuntud Eesti naisrežissöörid, vanuses 29–61 aastat, kes lisaks filmitegijaks olemisele on ka emad, tütred, abikaasad. Miks mitte armukesed või maailmarändurid. Filmi tegevuspaigad on Makedoonia, Tšehhi, Tai ja Eesti. Produtsent Ülo Pikkov, animatsioonid Anu-Laura Tuttelberg, originaalmuusika Maarja Nuut ja Hendrik Kaljujärv. Tootja Silmviburlane.