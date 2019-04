Ehkki sepatöid oskavaid inimesi jääb meie ümber pigem vähemaks, tõestavad Joeli ja Jaani tegemised, et sepa amet on endiselt hinnatud ning võimaldab äraelamist. Kullassepp Jaan ja puusepp Joel on omal alal hinnatud meistrid, kes tänu oma pühendumisele ning püsivusele saavad teha tööd, mis on neile väga meelepärane. Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Mirjam Matiisen, produtsent Hannela Lippus.