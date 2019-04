Kuidas ma Aafrikat päästsin

Siisi on aktiivne ja nägus noor naine, kellel jaguks energiat esimese Eesti kosmosesüstiku saatmiseks Veenusele. Selle asemel lennutab maailmaparandamise tung Siisi hoopis kaugesse Ugandasse, kus ta plaanib annetuste abil avada kohviku, mis pakuks tööd puuetega noortele. Projekti algus on hoogne, aga mida aeg edasi, seda rohkem põrkub Siisi idealism kohaliku töökultuuri, sooliste eelarvamuste ja majandusliku paratamatusega. Riigis, mis on maailma kohviekspordi esirinnas, joob ainult 0,6 protsenti elanikest kohvi. Lisaks kuhjuvatele probleemidele rahastusega, klientuuri puudumisega ja vastutustundetu personaliga, satub tulejoonele ka Siisi eraelu. Rahastajatele saadetavad videoraportid peavad aga särama optimismist, sest Aafrika vajab ju päästmist, kui juba päästma on hakatud. Kullar Viimse teravmeelne ja läbinägelik portreefilm ei räägi üksnes tsivilisatsioonide kokkupõrkest, idealismi ning paratamatuse igavesest vastuolust, vaid ühtlasi elab suure sümpaatiaga kaasa ühe väikese eesti tüdruku katsumustele suures maailmas. Režissöör Kullar Viimne.