Foyle on pensionile jäänud ja Milner plaanib töökohta vahetada. Ent kui Milneri uus ülemus tapetakse, on Foyle sunnitud tagasi tööle tulema. Seekord seisab ta vastamisi osava luurajaga, kes on end Hastingsis väga kindlalt sisse seadnud.