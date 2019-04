Erica sõprus Patiga pannakse proovile ning uus evakuatsioon külast pole see, milles Frances Kokku leppis.

Ikka kodu ja riigi nimel. Pat on kõigeks valmis, et Bobi tuju paraneks. Erika ja Pati sõprus satub tõhusa ravimi tõttu ohtu. Külla saabunud uus evakueeritu pole päris see, keda Frances ootas. Naisteühingu liikmed kirjutavad sõpradeta sõduritele rindele julgustavaid kirju. Kas jääda armastatule truuks?