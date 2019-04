Raim Raidver on üle paari kuu taas Tartusse ilmunud ja sõidab koos Arega Mornasse. Are üritab Raimilt tulutult tema mineviku kohta teada saada.

