Aeg ei peatu

Malle lebab päevad läbi voodis, vaatab telekast krimiseriaale ja teeb ennast haigemaks, kui ta tegelikult on. Tema tütre Miina poolt sisse seatud totratest tervisereeglitest on veel hullem vaid see, kui tuleb voodist välja tulla. Kord, kui Malle on üksi kodus, kõlab koputus ja vanaproua peab otsustama, kas jääda pikali ning loodetavasti ruttu ära surra või ikkagi minna ust avama. Valik on olulisem kui ta arvatagi oskab. Osades Ene Järvis, Feliks Kark, Carita Vaikjärv. Režissöör-stsenarist Moonika Siimets, operaator-lavastaja Ivar Taim, kunstnik Jaagup Roomet, kostüümikunstnik Anneli Arusaar, monteerija Maik Kalberg, helirežissöör Ranno Tislar, produtsent Elari Lend.