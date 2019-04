Morna linna peal kohtuvad Priit Torim ja Ursula ning viimane kutsub konstaabli enda poole külla. Pinuse baari siseneb uhkes mundris Ülo.

Morna linna peal kohtuvad Priit Torim ja Ursula ning viimane kutsub konstaabli enda poole külla. Pinuse baari siseneb uhkes mundris Ülo, kuid samal ajal on Ahvena juurde tulnud ka pastor Urmas. Ülo ei suuda kahe jumalamehe vestluse juures ainult pealtkuulaja rolli jääda. Kristjan on sõitnud Tallinnasse Georgi juurde, et temalt abi paluda. Meeste juurde büroosse ilmub peagi ka Evelin.