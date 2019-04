2015 The Age of Loneliness (Suurbritannia) 18.04 kell 22:35

Üksildus on tänapäeva maailmas vaikselt hiiliv epideemia, mis mõjutab miljoneid inimesi. See on tunne, mille tunnistamine nõuab vaprust. Dokumentalist Sue Bourne vestleb sel teemal mitmete inimestega, kes räägivad oma loo üksilduse teemal.