Eestis looduslikke koopaid ei ole, küll aga on inimese rajatuid, kas siis liiva kaevandamiseks nagu Piusal või militaarsel eesmärgil. Need maa-alused tunnelid on suurepäraseks talvitumispaigaks nahkhiirtele, kes vajavad talvel rahu ja vaikust, ärkamisele kulutavad nad aga palju energiat. Kes toovad esimese sõnumi kevadest, kas linnud, lilled ja liblikad või hoopis sõõm värsket õhku ning lõhnad? Loodusfotograaf Remo Savisaar otsib kevademärke. Autorid Kristo Elias, Sander Loite. Režissöör Madis Reimund, helirežissöör Rein Fuks, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.