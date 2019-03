Rež: Chris Columbus, os: Julia Roberts, Susan Sarandon. Kuldgloobusele nomineeritud südamlik draama karjäärile pühendunud moefotograafist, kes vastu tahtmist hakkab võõrasemaks kahele lapsele. Andekas moefotograaf Isabel (Roberts) armastab üle kõige oma tööd ja elukaaslast, kellel on kaks imearmast last. Paraku ei klapi naine mehe lastega just kõige paremini, sest nende päris ema Jackie (Sarandon) on mingil moel superemana kasvatanud lapsi teiste reeglite järgi. Raske haigus sunnib aga Jackiet seniseid eluväärtusi ümber hindama ja mõlemad peavad raskel hetkel õppima teineteist teises valguses nägema. Tragikoomilises kvaliteetdraamas astuvad üles Oscari-võitjad Susan Sarandon (“Surnud mees kõnnib”) ja Julia Roberts (“Erin Brockovich”). Filmi lavastas mitme Hollywoodi kassahiti autor Chris Columbus (“Üksinda kodus”, “Mrs. Doubtfire”).